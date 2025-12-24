ВСУ атаковали завод ракетного топлива в РФ и базу морских дронов в Крыму
- 24.12.2025, 15:59
В Генштабе ВСУ раскрыли подробности ударов.
Силы обороны в ночь на 24 декабря поразили завод по производству ракетного топлива в РФ, а также базу морских беспилотников и склады с боеприпасами.
Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на Telegram Генштаба ВСУ.
Отмечается, что в городе Ефремов Тульской области РФ поражены мощности «Ефремовского завода синтетического каучука», который специализируется на производстве составных частей пластических взрывчатых веществ и твердого ракетного топлива. Зафиксированы взрывы и масштабный пожар на территории производства.
Также поражено место хранения и обслуживания безэкипажных катеров в районе Мирного временно оккупированном украинском Крыму.
Кроме того, с целью нарушения логистики россиян, поражен склад материально-технических средств полкового уровня в Должанске, что на ВОТ Луганской области.
Также зафиксировано попадание по ряду объектов противовоздушной обороны и районах сосредоточения живой силы захватчиков на временно оккупированных территориях Украины.