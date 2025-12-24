ВСУ атаковали завод ракетного топлива в РФ и базу морских дронов в Крыму 24.12.2025, 15:59

1,236

В Генштабе ВСУ раскрыли подробности ударов.

Силы обороны в ночь на 24 декабря поразили завод по производству ракетного топлива в РФ, а также базу морских беспилотников и склады с боеприпасами.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на Telegram Генштаба ВСУ.

Отмечается, что в городе Ефремов Тульской области РФ поражены мощности «Ефремовского завода синтетического каучука», который специализируется на производстве составных частей пластических взрывчатых веществ и твердого ракетного топлива. Зафиксированы взрывы и масштабный пожар на территории производства.

Также поражено место хранения и обслуживания безэкипажных катеров в районе Мирного временно оккупированном украинском Крыму.

Кроме того, с целью нарушения логистики россиян, поражен склад материально-технических средств полкового уровня в Должанске, что на ВОТ Луганской области.

Также зафиксировано попадание по ряду объектов противовоздушной обороны и районах сосредоточения живой силы захватчиков на временно оккупированных территориях Украины.

