закрыть
24 декабря 2025, среда, 16:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ атаковали завод ракетного топлива в РФ и базу морских дронов в Крыму

  • 24.12.2025, 15:59
  • 1,236
ВСУ атаковали завод ракетного топлива в РФ и базу морских дронов в Крыму

В Генштабе ВСУ раскрыли подробности ударов.

Силы обороны в ночь на 24 декабря поразили завод по производству ракетного топлива в РФ, а также базу морских беспилотников и склады с боеприпасами.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на Telegram Генштаба ВСУ.

Отмечается, что в городе Ефремов Тульской области РФ поражены мощности «Ефремовского завода синтетического каучука», который специализируется на производстве составных частей пластических взрывчатых веществ и твердого ракетного топлива. Зафиксированы взрывы и масштабный пожар на территории производства.

Также поражено место хранения и обслуживания безэкипажных катеров в районе Мирного временно оккупированном украинском Крыму.

Кроме того, с целью нарушения логистики россиян, поражен склад материально-технических средств полкового уровня в Должанске, что на ВОТ Луганской области.

Также зафиксировано попадание по ряду объектов противовоздушной обороны и районах сосредоточения живой силы захватчиков на временно оккупированных территориях Украины.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Уроки Чаушеску
Уроки Чаушеску Аббас Галлямов
Цена на нефть заставляет Путина нервничать
Цена на нефть заставляет Путина нервничать Леонид Невзлин
Оставшиеся на Площади
Оставшиеся на Площади Ирина Халип
Новый рычаг давления на Путина
Новый рычаг давления на Путина Павел Кухта