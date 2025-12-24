закрыть
24 декабря 2025, среда
Российские хакеры нарушили работу почты Франции накануне Рождества

  • 24.12.2025, 18:52
Российские хакеры нарушили работу почты Франции накануне Рождества

Кремль усиливает кибератаки против Европы.

Почтовая служба Франции, доставившая в прошлом году 2,6 млрд посылок, в этом за несколько дней до Рождества остановила работу из-за кибератаки, организованной российскими хакерами. Группировка Noname057 взяла на себя ответственность за нападение, после чего расследованием занялось французское разведывательное агентство DGSI, сообщила прокуратура Парижа в заявлении для Associated Press.

Центральная компьютерная система национальной почтовой службы La Poste в понедельник была выведена из строя в ходе DDoS-атаки, при которой сервера и сайты перегружаются огромным потоком ложного трафика с целью сделать их недоступными для пользователей. К утру среды последствия кибернападения еще не были полностью устранены, сообщила La Poste.

Ее сотрудники не могли отслеживать доставку посылок, также не проходили онлайн-платежи в банковском подразделении компании. Удар был нанесен в самый загруженный для доставщиков сезон года.

Группировка Noname057 обвиняется и в других кибератаках в Европе, включая сайты французского правительства и во время саммита НАТО в Нидерландах этим летом.

Россия ведет гибридную войну против европейских стран, организуя диверсии, нападения, кибератаки, распространение дезинформации. В европейских разведках это считают стратегической эскалацией, которая осуществляется в рамках усиления противостояния, которое может привести к войне России против Европы.

