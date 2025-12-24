Россия второй день бьет по энергообъектам в Чернигове 6 24.12.2025, 21:02

Областной центр и пригород остались без света.

Россия в среду, 24 декабря, нанесла очередные удары по энергетической инфраструктуре Черниговской области. Областной центр и пригород обесточены, сообщили в Черниговоблэнерго.

«Вследствие рашистских обстрелов повреждены несколько важных энергообъектов в Черниговском районе. Обесточены абоненты города Чернигова и ряда населенных пунктов Черниговского района», – говорится в сообщении.

Энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам, как только позволит ситуация с безопасностью.

Накануне вечером Россия атаковала дроном важный энергообъект в Чернигове, в результате чего город был частично обесточен.

