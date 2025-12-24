Россияне атаковали Харьков
- 24.12.2025, 21:40
На месте попадания вспыхнул пожар.
В Харькове в среду вечером, 24 декабря, был слышен взрыв. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Мэр города Игорь Терехов отметил, что есть информация о попадании в Шевченковском районе. На месте вспыхнул пожар.
Перед этим в Воздушных силах ВСУ сообщили о скоростной цели, которая двигалась в сторону Харькова. Там также предупреждали о вражеских БпЛА над городом.
Ранее Терехов сообщал о попадании вражеского БПЛА типа Молния в Слободском районе Харькова. По словам мэра, были повреждены автомобили и окна в многоэтажном доме. Никто не пострадал.
24 декабря российские оккупанты также нанесли удары по ТЭЦ в пригороде Харькова. По данным ОВА, в результате атаки погиб один человек, еще 13 получили ранения.
Терехов сообщал о перебоях в теплоснабжении и работе городского транспорта в Харькове.