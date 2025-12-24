закрыть
24 декабря 2025, среда
Названы 10 самых надежных автомобилей BMW

  • 24.12.2025, 21:50
Названы 10 самых надежных автомобилей BMW

Возглавил список BMW 5-Series в кузове E12.

Портал TopSpeed составил рейтинг, в который вошли 10 самых надежных автомобилей BMW.

Возглавил список BMW 5-Series в кузове E12, который выпускался в период с 1973 по 1981 год. На втором месте по надежности находится BMW 5-Series в кузове E28, выпускавшаяся в период с 1982 по 1985 годы. Замыкает «тройку» лидеров BMW 3-Series в кузове E30, который выпускался с 1988 по 1991 год.

В топ-7 самых надежных автомобилей BMW вошли также BMW 3-Series 1994 года, BMW 3-Series (E46) 1999 года, BMW Z4 (E85) 2003 года, BMW 1 Series (128i) 2008 года, BMW 3 Series (F30) 2016 года, BMW X5 (F15) 2016 года и BMW 3 Series (G20) 2020 года.

