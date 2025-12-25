закрыть
25 декабря 2025, четверг, 11:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

На Рождество россияне запустили по Украине 131 дрон

4
  • 25.12.2025, 10:29
  • 1,488
На Рождество россияне запустили по Украине 131 дрон
Фото: Getty Images

Зафиксировано попадание 22 БПЛА.

В рождественскую ночь Россия атаковала Украину 131 ударным беспилотником типа Shahed («Шахед»), «Гербера» и дронами других модификаций. Силы противовоздушной обороны Украины обезвредили 106 вражеских БпЛА. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

По данным украинских военных, российские войска запускали беспилотники с территории Курской и Орловской областей, из Приморско-Ахтарска (РФ), а также с временно оккупированных территорий Донецка и Крыма — из районов Гвардейского и Чауды. Уточняется, что 90 из 131 дрона были «Шахедами».

Отражение воздушной атаки обеспечивали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на утро было сбито или подавлено 106 вражеских беспилотников на севере, юге и востоке страны. При этом зафиксированы попадания 22 дронов на 15 локациях.

Российская армия продолжает атаки с применением беспилотников. В ночь на 25 декабря воздушная тревога была объявлена в Киеве и ряде областей на фоне угрозы применения управляемых авиабомб и массированного использования ударных БпЛА.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Уроки Чаушеску
Уроки Чаушеску Аббас Галлямов
Цена на нефть заставляет Путина нервничать
Цена на нефть заставляет Путина нервничать Леонид Невзлин
Оставшиеся на Площади
Оставшиеся на Площади Ирина Халип
Новый рычаг давления на Путина
Новый рычаг давления на Путина Павел Кухта