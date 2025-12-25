На Рождество россияне запустили по Украине 131 дрон

На Рождество россияне запустили по Украине 131 дрон4
25.12.2025, 10:29
- 1,488
Зафиксировано попадание 22 БПЛА.
В рождественскую ночь Россия атаковала Украину 131 ударным беспилотником типа Shahed («Шахед»), «Гербера» и дронами других модификаций. Силы противовоздушной обороны Украины обезвредили 106 вражеских БпЛА. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
По данным украинских военных, российские войска запускали беспилотники с территории Курской и Орловской областей, из Приморско-Ахтарска (РФ), а также с временно оккупированных территорий Донецка и Крыма — из районов Гвардейского и Чауды. Уточняется, что 90 из 131 дрона были «Шахедами».
Отражение воздушной атаки обеспечивали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на утро было сбито или подавлено 106 вражеских беспилотников на севере, юге и востоке страны. При этом зафиксированы попадания 22 дронов на 15 локациях.
Российская армия продолжает атаки с применением беспилотников. В ночь на 25 декабря воздушная тревога была объявлена в Киеве и ряде областей на фоне угрозы применения управляемых авиабомб и массированного использования ударных БпЛА.