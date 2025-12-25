Дроны ВСУ обрушили экспорт нефти из Казахстана 4 25.12.2025, 12:04

2,476

Россияне не могут восстановить терминал Каспийского трубопроводного консорциума.

Экспорт Казахстаном своей флагманской нефти марки CPC Blend в декабре достигнет самого низкого уровня за 14 месяцев, поскольку плохая погода задерживает работы по восстановлению российской погрузочной инфраструктуры после ударов украинских беспилотников в прошлом месяце, сообщили в среду два источника на рынке, сообщает Reuters.

В последние месяцы Украина активизировала атаки на российскую энергетическую инфраструктуру, стремясь сократить доходы Москвы. В результате нанесенного ущерба были нарушены продажи нефти как из Казахстана, так и из России.

По данным источников, знакомых с программой поставок, объемы поставок смеси CPC сократятся с 1,7 млн баррелей в сутки до 1,14 млн баррелей в сутки с момента первоначального плана. Согласно данным LSEG, это будет самый низкий уровень с октября 2024 года.

29 ноября украинские беспилотники атаковали терминал Каспийского трубопроводного консорциума, расположенный недалеко от российского черноморского порта Новороссийск, в результате чего в рабочем состоянии остался только один из трех причалов, что привело к задержкам экспорта. Плохая погода усугубила трудности с проведением ремонтных работ, необходимых для восстановления экспорта.

