Foreign Policy: Победители и проигравшие новой внешней политики Трампа

Foreign Policy: Победители и проигравшие новой внешней политики Трампа1
- 25.12.2025, 13:45
Среди главных бенефициаров — Китай.
Вторая администрация президента США Дональда Трампа проводит внешнюю политику, которую аналитики чаще всего описывают как «транзакционную» и «непредсказуемую». Такой подход принес ощутимые выгоды одним странам и серьезные потери другим, пишет Foreign Policy (перевод — сайт Charter97.org).
Среди главных бенефициаров — Китай. Несмотря на статус главного геополитического соперника США, Пекин сумел добиться смягчения торговых и технологических ограничений по сравнению с первым сроком Трампа. После встречи Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в Южной Корее тарифная эскалация была быстро свернута, а новая стратегия США делает больший акцент на «суверенитет государств», что устраивает Китай.
Саудовская Аравия укрепила позиции как ключевой партнер Вашингтона на Ближнем Востоке: Эр-Рияд получил статус основного союзника вне НАТО, перспективу закупки истребителей F-35 и расширение сотрудничества в сфере ИИ, энергетики и обороны.
Сирия неожиданно вышла из международной изоляции. Новый президент Сирии Ахмед аш-Шараа добился отмены большей части санкций США и получил политическую поддержку Трампа.
Аргентина и Пакистан также выиграли от личных симпатий Трампа к их лидерам, получив финансовую и дипломатическую поддержку.
В то же время ряд стран оказался в числе проигравших. Венесуэла столкнулась с прямыми военными угрозами и усилением давления со стороны США. Иран понес стратегические потери после ударов по ядерной инфраструктуре и новых санкций. ЮАР пострадала от сокращения американской помощи и высоких тарифов. Канада — от торговых конфликтов и резкой риторики, а Индия — от охлаждения отношений на фоне сближения Вашингтона с Пакистаном.
Новая внешняя политика Трампа перераспределяет влияние США в мире, вознаграждая личную лояльность и жестко наказывая несогласных.