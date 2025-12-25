Что получил Дональд Трамп на Рождество 2 25.12.2025, 16:12

Дональд Трамп

От роскошного самолета до золотых слитков и королевской короны.

К концу 2025 года рождественский сезон подарков для президента США Дональда Трампа вышел далеко за рамки традиционных жестов вежливости. Иностранные государства преподнесли ему символические и материально значимые дары — от роскошного самолета до золотых слитков и королевской короны. Почти каждый из этих подарков сопровождался важными торговыми, оборонными или инвестиционными решениями в пользу стран-дарителей, пишет Newsweek (перевод — сайт Charter97.org).

Согласно американскому законодательству, президенты могут принимать иностранные подарки при условии их декларирования и передачи в собственность государства. Однако по совокупной стоимости подарки, связанные с Трампом в 2025 году, стали одними из самых дорогих за последние десятилетия, что вновь привлекло внимание к пересечению дипломатии и экономических интересов.

Катар передал США самолет Boeing 747 стоимостью около 400 млн долларов, который может использоваться как будущий Air Force One. Вскоре после этого были заключены авиационные и оборонные сделки, включая контракт на покупку Qatar Airways до 210 самолетов Boeing на сумму около 96 млрд долларов.

ОАЭ инвестировали около 2 млрд долларов в стейблкоин, связанный с бизнесом, аффилированным с Трампом. Почти одновременно администрация США одобрила экспорт передовых ИИ-чипов и расширение технологического сотрудничества с Эмиратами.

Швейцария подарила президенту килограммовый золотой слиток и настольные часы Rolex. Через несколько дней США снизили пошлины на швейцарские товары с 39 до 15 процентов.

Южная Корея вручила Трампу реплику золотой короны эпохи Силла и высшую гражданскую награду страны. Параллельно Сеул объявил о вложениях около 350 млрд долларов в американскую экономику.

Пакистан преподнес образцы редкоземельных металлов и выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира, после чего США снизили тарифы на пакистанские товары и поддержали крупные инвестиции в добычу сырья.

Ожидается, что в 2026 году Конгресс и надзорные органы продолжат проверку этих подарков и связанных с ними соглашений, а реализация договоренностей перейдет в практическую фазу.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com