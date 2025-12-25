Кирилл Буданов прибыл на передовую Запорожского фронта 25.12.2025, 16:35

Кирилл Буданов

Что известно о цели визита.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов выезжал на запорожское направление фронта. Об этом ГУР МОУ сообщил 25 декабря.

Буданов был на передовых позициях, которые контролирует «Спецподразделение Тимура».

«Находясь в месте выполнения боевых задач, Кирилл Буданов пообщался с солдатами и офицерами ГУР, которые непосредственно выявляют и уничтожают российских оккупантов и вражескую технику», – написали в военной разведке.

В ГУР не назвали дату его поездки на передовую, но подчеркнули, что это стало полной неожиданностью для спецназовцев. На видео он перемещается на военной технике с антидроновой защитой, в полной экипировке и с оружием. Глава военной разведки в полевых условиях награждает бойцов.

В октябре Буданов также ездил на участок фронта, контролируемый «Спецподразделением Тимура», отмечали разведчики.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com