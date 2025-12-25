закрыть
25 декабря 2025, четверг, 17:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Кирилл Буданов прибыл на передовую Запорожского фронта

  • 25.12.2025, 16:35
Кирилл Буданов прибыл на передовую Запорожского фронта
Кирилл Буданов

Что известно о цели визита.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов выезжал на запорожское направление фронта. Об этом ГУР МОУ сообщил 25 декабря.

Буданов был на передовых позициях, которые контролирует «Спецподразделение Тимура».

«Находясь в месте выполнения боевых задач, Кирилл Буданов пообщался с солдатами и офицерами ГУР, которые непосредственно выявляют и уничтожают российских оккупантов и вражескую технику», – написали в военной разведке.

В ГУР не назвали дату его поездки на передовую, но подчеркнули, что это стало полной неожиданностью для спецназовцев. На видео он перемещается на военной технике с антидроновой защитой, в полной экипировке и с оружием. Глава военной разведки в полевых условиях награждает бойцов.

В октябре Буданов также ездил на участок фронта, контролируемый «Спецподразделением Тимура», отмечали разведчики.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Этот день войдет в историю российско-украинской войны
Этот день войдет в историю российско-украинской войны Зоя Казанжи
Уроки Чаушеску
Уроки Чаушеску Аббас Галлямов
Цена на нефть заставляет Путина нервничать
Цена на нефть заставляет Путина нервничать Леонид Невзлин
Оставшиеся на Площади
Оставшиеся на Площади Ирина Халип