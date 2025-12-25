закрыть
Украинский перехватчик «Генерал Черешня AIR» уничтожил редкий дрон РФ

1
  25.12.2025, 17:23
  • 1,382
Украинский перехватчик «Генерал Черешня AIR» уничтожил редкий дрон РФ

Успешный перехват воздушной цели осуществил экипаж «Гром».

Украинский дрон-перехватчик «Генерал Черешня AIR» уничтожил один из самых новых и одновременно редких российских разведывательных БпЛА «Князь Вещий Олег».

Как сообщили в компании «Генерал Черешня», которая производит FPV-дроны и «антишахеды», успешный перехват воздушной цели осуществил экипаж «Гром» 55-й отдельной артиллерийской бригады «Запорожская Сечь».

«Князь Вещий Олег» считается самой современной моделью среди российских разведывательных дронов. Он предназначен для глубокой воздушной разведки и способен осуществлять фото и видео фиксацию объектов на расстоянии 40-45 километров от линии фронта.

- Перехват такого класса разведывательных беспилотников подтверждает эффективность украинских дронов-перехватчиков в борьбе с современными средствами воздушной разведки противника, - отметили в компании «Генерал Черешня».

