Украинский перехватчик «Генерал Черешня AIR» уничтожил редкий дрон РФ 1 25.12.2025, 17:23

1,382

Успешный перехват воздушной цели осуществил экипаж «Гром».

Украинский дрон-перехватчик «Генерал Черешня AIR» уничтожил один из самых новых и одновременно редких российских разведывательных БпЛА «Князь Вещий Олег».

Как сообщили в компании «Генерал Черешня», которая производит FPV-дроны и «антишахеды», успешный перехват воздушной цели осуществил экипаж «Гром» 55-й отдельной артиллерийской бригады «Запорожская Сечь».

«Князь Вещий Олег» считается самой современной моделью среди российских разведывательных дронов. Он предназначен для глубокой воздушной разведки и способен осуществлять фото и видео фиксацию объектов на расстоянии 40-45 километров от линии фронта.

- Перехват такого класса разведывательных беспилотников подтверждает эффективность украинских дронов-перехватчиков в борьбе с современными средствами воздушной разведки противника, - отметили в компании «Генерал Черешня».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com