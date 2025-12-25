Украинский перехватчик «Генерал Черешня AIR» уничтожил редкий дрон РФ

Украинский перехватчик «Генерал Черешня AIR» уничтожил редкий дрон РФ1
Успешный перехват воздушной цели осуществил экипаж «Гром».
Украинский дрон-перехватчик «Генерал Черешня AIR» уничтожил один из самых новых и одновременно редких российских разведывательных БпЛА «Князь Вещий Олег».
Как сообщили в компании «Генерал Черешня», которая производит FPV-дроны и «антишахеды», успешный перехват воздушной цели осуществил экипаж «Гром» 55-й отдельной артиллерийской бригады «Запорожская Сечь».
«Князь Вещий Олег» считается самой современной моделью среди российских разведывательных дронов. Он предназначен для глубокой воздушной разведки и способен осуществлять фото и видео фиксацию объектов на расстоянии 40-45 километров от линии фронта.
- Перехват такого класса разведывательных беспилотников подтверждает эффективность украинских дронов-перехватчиков в борьбе с современными средствами воздушной разведки противника, - отметили в компании «Генерал Черешня».