На Рождество в Чернигове дрон РФ попал в многоэтажку
- 25.12.2025, 18:15
Погибла женщина.
Российский дрон попал в пятиэтажный жилой дом в Чернигове. В результате удара есть жертвы среди гражданского населения. Об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский в Telegram.
Попадание в 5-этажку, в результате чего возник пожар в квартире, произошло в среду, 24 декабря. Также тогда враг атаковал объект критической инфраструктуры.
- Предварительно, один человек погиб. Три человека ранены, среди них один ребенок, - сообщил Брижинский.
Как сообщил начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в Telegram, попадание вражеского БпЛА в пятиэтажку в Чернигове на Рождество было очень жестоким, потому что люди находились дома.
- Один человек погиб - 80-летняя женщина. Еще 8 человек пострадали. Три из них в тяжелом состоянии. Это предварительные цифры, - отметил Чаус.
Он добавил, что удар привел к значительным разрушениям.
По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, произошло разрушение дома со 2-го по 4-й этажи.
- Возникло возгорание. Продолжается тушение пожара и разбор завалов. На месте работают все службы, - говорится в сообщении.
В ГСЧС добавили, что спасли 4 жителей, еще 9 эвакуировали из дома.