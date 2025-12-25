закрыть
25 декабря 2025, четверг, 21:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

На горе Килиманджаро разбился вертолет

  • 25.12.2025, 20:14
  • 1,364
На горе Килиманджаро разбился вертолет

Полет был частью спасательной операции по эвакуации людей с горы.

Пять человек не выжили в результате крушения вертолета на высочайшей вершине Африки — Килиманджаро в Танзании. Об этом сообщает Associated Press.

По данным полиции, вертолет потерпел аварию в среду вечером на одном из самых популярных туристических маршрутов. Полет был частью спасательной операции по эвакуации людей с горы.

Среди тех, кто не выжил, были двое иностранцев, которых перевозили в рамках медицинской эвакуации. Также на борту были местный врач, гид и пилот.

Происшествие произошло между лагерем Барафу и вершиной Кибо на высоте более 4000 метров.

Командир региональной полиции Килиманджаро Саймон Майгва сообщил журналистам, что воздушное судно принадлежало компании Kilimanjaro Aviation, предоставляющей, в том числе, услуги санитарной авиации. Представители компании пока не выступили с комментариями.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Этот день войдет в историю российско-украинской войны
Этот день войдет в историю российско-украинской войны Зоя Казанжи
Уроки Чаушеску
Уроки Чаушеску Аббас Галлямов
Цена на нефть заставляет Путина нервничать
Цена на нефть заставляет Путина нервничать Леонид Невзлин
Оставшиеся на Площади
Оставшиеся на Площади Ирина Халип