На горе Килиманджаро разбился вертолет
- 25.12.2025, 20:14
Полет был частью спасательной операции по эвакуации людей с горы.
Пять человек не выжили в результате крушения вертолета на высочайшей вершине Африки — Килиманджаро в Танзании. Об этом сообщает Associated Press.
По данным полиции, вертолет потерпел аварию в среду вечером на одном из самых популярных туристических маршрутов. Полет был частью спасательной операции по эвакуации людей с горы.
Среди тех, кто не выжил, были двое иностранцев, которых перевозили в рамках медицинской эвакуации. Также на борту были местный врач, гид и пилот.
Происшествие произошло между лагерем Барафу и вершиной Кибо на высоте более 4000 метров.
Командир региональной полиции Килиманджаро Саймон Майгва сообщил журналистам, что воздушное судно принадлежало компании Kilimanjaro Aviation, предоставляющей, в том числе, услуги санитарной авиации. Представители компании пока не выступили с комментариями.