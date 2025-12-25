закрыть
Спецслужбы Турции накрыли масштабную сеть ИГИЛ в Стамбуле

  • 25.12.2025, 22:15
Террористы планировали атаки на христиан.

Власти Турции заявили, что им удалось предотвратить запланированные нападения на рождественские и новогодние мероприятия. Арестованы более 100 предполагаемых членов группировки «Исламское государство». Об этом сообщает ВВС со ссылкой на прокуратуру Стамбула.

Масштабные рейды прошли по 124 адресам по всему Стамбулу. В ходе обысков силовики изъяли огнестрельное оружие, боеприпасы и документы организации. По данным чиновников, сторонники ИГИЛ активно планировали атаки на этой неделе, выбрав своей главной целью немусульман.

Всего полиция задержала 115 подозреваемых, еще 22 человека находятся в розыске. В прокуратуре отметили, что эти люди поддерживали контакт с боевиками ИГИЛ, находящимися за пределами Турции.

Операция произошла всего через два дня после того, как турецкая разведка провела рейд против группировки на афгано-пакистанской границе. Там был задержан гражданин Турции, который, как утверждается, занимал высокий пост в региональном отделении ИГИЛ и планировал нападения на гражданских лиц.

Турецкие спецслужбы регулярно преследуют людей, подозреваемых в связях с террористами. Страна имеет общую границу с Сирией протяженностью 900 км, где ИГИЛ продолжает действовать в некоторых районах. Президент Сирии Ахмед аль-Шараа, имеющий тесные связи с турецким правительством, уже пообещал работать с США и Европой, чтобы искоренить остатки ИГИЛ.

