Министр обороны Польши отреагировал на перехват самолета РФ 25.12.2025, 23:04

Владислав Косиняк-Камыш

Солдаты были на высоте.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш отметил работу военных после того, как польские истребители перехватили российский разведывательный самолет над Балтийским морем.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Владислава Косиняк-Камыша в соцсети Х.

Косиняк-Камыш поблагодарил почти 20 тысяч солдат, которые во время праздников продолжают службу на границах и в воздушном пространстве, подчеркнув их профессиональную эффективность и дисциплину.

В своем сообщении министр обороны Польши отметил: «Еще одна напряженная ночь для оперативных служб Польского войска. Все провокации, как над Балтийским морем, так и на границе с Беларусью, были под полным контролем. Спасибо почти 20 тысячам наших солдат, которые во время праздников следят за нашей безопасностью – и, как видим, делают это очень эффективно».

Kolejna pracowita noc dla służb operacyjnych Wojska Polskiego. Wszystkie prowokacje, zarówno nad Bałtykiem jak i nad granicą z Białorusią były pod pełną kontrolą. Dziękuję prawie 20-stu tysiącom naszych żołnierzy, którzy w czasie Świąt czuwają nad naszym bezpieczeństwem – i jak… pic.twitter.com/gv0hhBgIaD — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) December 25, 2025

