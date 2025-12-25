закрыть
Министр обороны Польши отреагировал на перехват самолета РФ

  • 25.12.2025, 23:04
  • 1,626
Министр обороны Польши отреагировал на перехват самолета РФ
Владислав Косиняк-Камыш

Солдаты были на высоте.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш отметил работу военных после того, как польские истребители перехватили российский разведывательный самолет над Балтийским морем.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Владислава Косиняк-Камыша в соцсети Х.

Косиняк-Камыш поблагодарил почти 20 тысяч солдат, которые во время праздников продолжают службу на границах и в воздушном пространстве, подчеркнув их профессиональную эффективность и дисциплину.

В своем сообщении министр обороны Польши отметил: «Еще одна напряженная ночь для оперативных служб Польского войска. Все провокации, как над Балтийским морем, так и на границе с Беларусью, были под полным контролем. Спасибо почти 20 тысячам наших солдат, которые во время праздников следят за нашей безопасностью – и, как видим, делают это очень эффективно».

