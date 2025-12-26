Трамп приказал ударить по ИГИЛ в Нигерии 26.12.2025, 8:45

1,266

Дональд Трамп

Из-за насилия над христианами.

Президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты нанесли удары по ИГИЛ в Нигерии, ссылаясь на нападения на христиан в регионе.

Об этом сообщает издание The Hill со ссылкой на сообщение Дональда Трампа в соцсети Truth Social .

«Сегодня вечером, по моему приказу как Главнокомандующего, Соединенные Штаты нанесли мощный и смертоносный удар по террористическому отбросу ИГИЛ на северо-западе Нигерии, который преследовал и жестоко убивал, главным образом, невинных христиан, на уровнях, которых не было много лет, и даже веков», - говорится в заметке Трампа.

Африканское командование США (AFRICOM) заявило, что в результате ударов были уничтожены несколько «террористов ИГИЛ».

«Смертельные удары против ИГИЛ демонстрируют силу наших военных и нашу преданность делу устранения террористических угроз против американцев дома и за рубежом», - говорится в сообщении.

Трамп вспомнил свое заявление в ноябре, в котором он угрожал Нигерии военными силами, если страна не примет меры для прекращения насилия против христиан.

«Я уже ранее предупреждал этих террористов, что если они не остановят резню христиан, то их ожидает ад, и сегодня вечером он уже был», - написал он.

