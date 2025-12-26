Бойцы ГУР сожгли в Крыму пусковую С-300 и другую технику россиян
Видеофакт.
Бойцы спецподразделения Главного управления разведки Минобороны Украины «Призраки» накануне Рождества сожгли средства противовоздушной обороны, радиолокационные системы и другую технику армии РФ в оккупированном Крыму.
Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО в пятницу, 26 декабря.
По словам разведки, военные успешно поразили:
пусковую установку комплекса С-300В;
радиолокационную систему РСП-6М2;
командно-штабную машину «Редут-221» из состава ЗРК «Бук-М3»;
станцию радиолокации РПН 9С36М из состава ЗРК «Бук-М3».