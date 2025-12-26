закрыть
Бойцы ГУР сожгли в Крыму пусковую С-300 и другую технику россиян

  • 26.12.2025, 17:58
Бойцы ГУР сожгли в Крыму пусковую С-300 и другую технику россиян

Видеофакт.

Бойцы спецподразделения Главного управления разведки Минобороны Украины «Призраки» накануне Рождества сожгли средства противовоздушной обороны, радиолокационные системы и другую технику армии РФ в оккупированном Крыму.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО в пятницу, 26 декабря.

По словам разведки, военные успешно поразили:

пусковую установку комплекса С-300В;

радиолокационную систему РСП-6М2;

командно-штабную машину «Редут-221» из состава ЗРК «Бук-М3»;

станцию радиолокации РПН 9С36М из состава ЗРК «Бук-М3».

