Google решил вывезти из России все свои сервера 26.12.2025, 19:09

Они обеспечивают доставку контента Google и YouTube.

Американская компания Google уведомила российских провайдеров о намерении забрать свои сервера Dell R720, ускоряющие доставку контента для пользователей, сообщили источники РБК. По их словам, речь идет об оборудовании, которое используется в рамках системы Google Global Cache (GGC) для хранения видео с YouTube, карт, обновлений приложений на Android и браузера Chrome, изображений из поиска Google и проч. Компания прекратила устанавливать такие сервера в России после начала войны с Украиной.

В уведомлении говорится, что вывод из эксплуатации планируется начать 26 января 2026 года, поскольку сервера Dell R720 «сняты с производства и не имеют гарантийного срока». По данным компании, они «обрабатывают минимальный трафик». При этом остальные машины Google Global Cache, размещенные в России, «останутся в эксплуатации», подчеркивается в сообщении. Один из провайдеров рассказал изданию, что в уточняющем письме Google попросила отключить и извлечь из стойки указанные сервера, а также сообщить адрес, откуда их можно забрать. По его словам, часть машин Dell R720 «уже вывезли» — этим занимается европейская компания MPK Asset Solutions, которая специализируется на управлении жизненным циклом IT-оборудования, включая его демонтаж и утилизацию.

Google прекратила коммерческую деятельность и закрыла офис в России после вторжения в Украину, оставив доступными лишь бесплатные сервисы. Местное юрлицо компании — ООО «Гугл» — было признано банкротом в октябре 2023-го.

После ухода Google не модернизировала серверы GGC в России. Впоследствии этот факт использовал Роскомнадзор, когда начал замедлять YouTube летом 2024 года. Регулятор утверждал, что снижение скорости доступа к видеохостингу происходит по вине Google, которая давно не обновляла свои сервера в стране. В самой компании это отрицали, а позднее бывший депутат Госдумы Александр Хинштейн, возглавлявший комитет по информационной политике, признал, что замедление YouTube было инициировано российскими властями.

Впоследствии Роскомнадзор обвинил видеохостинг в «многочисленных нарушениях законодательства» и «неуважении» к стране. В декабре 2025 года зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов сказал, что YouTube полностью заблокируют в России в ближайшие полгода-год.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com