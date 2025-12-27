Режим Лукашенко усиливает ПВО российскими радарами 27.12.2025, 2:21

Белорусская армия получила российский «всевысотный обнаружитель».

Белорусские военные приняли на вооружение новый образец российской техники — радиолокационную станцию 96Л6. Эта РЛС, известная как «всевысотный обнаружитель», уже заступила на боевое дежурство по охране воздушных границ страны.

По данным Минобороны, новая станция способна одновременно обнаруживать и сопровождать до 100 целей на расстоянии до 300 километров.

Главная особенность 96Л6 — ее универсальность: она одинаково эффективно фиксирует объекты как на очень низких, так и на больших высотах, выдавая точные координаты для их уничтожения.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, появление этой станции — этап планового перевооружения зенитных ракетных подразделений ВВС и войск ПВО на современные российские комплексы С-400. Именно 96Л6 является «глазами» этих систем, обеспечивая их необходимыми данными для поражения воздушных целей.

