27 декабря 2025, суббота
В Украине погиб основатель и командир Русского добровольческого корпуса

  • 27.12.2025, 10:43
  • 2,014
Командир РДК Денис White Rex Капустин

Во время выполнения боевой задачи.

В Украине на Запорожском направлении во время выполнения боевой задачи погиб основатель и командир Русского добровольческого корпуса Денис WhiteRex Капустин. Об этом сообщил РДК в своем телеграм-канале.

«По предварительным данным — прилет FPV-дрона. Все подробности будут оглашены позже — пока устанавливаются детали произошедшего. Мы обязательно отомстим, Денис. Твое дело живет», — заявили в РДК.

Денис Капустин (псевдоним — Никитин) — российский ультраправый активист, бывший футбольный хулиган, предприниматель. В 2022 году после начала войны основал в Украине Русский добровольческий корпус — подразделение российских добровольцев, воюющих за Украину. В ноябре 2023 года военный суд Москвы приговорил Капустина к пожизненному лишению свободы.

