Полк ВСУ «Скала» вошел в Гуляйполе и проводит зачистку 27.12.2025, 11:33

1,202

Россияне уже потеряли два батальона.

Украинские штурмовики вступили в бой с российскими захватчиками в Гуляйполе и выбивают их из западной части населенного пункта. 26 декабря стало известно, что в населенный пункт вошли подразделения 425-го Отдельного штурмового полка «Скала», передает «Диалог.UA».

Украинские военнослужащие получили задание очистить населенный пункт от российских захватчиков, которые, как утверждается, «вошли в него под прикрытием тумана».

На видео, опубликованном в аккаунте 425-го ОШП в соцсети X, показано, как штурмовики заходят в Гуляйполе и начинаются боевые действия.

Assault groups of the SKELIA regiment have entered Huliaipole. An active clearing operation of the city from enemy forces is underway. pic.twitter.com/vcHlVE2Zbq — 425 SKALA (@425Skala) December 26, 2025

Были сформированы сводный отряд и отдельные группы, проводящие зачистку в Гуляйполе. На кадрах видеонарезки можно увидеть, как российские захватчики забегают в покинутый дом, после чего на него осуществляет сброс тяжелый дрон-бомбер.

Боестолкновения с врагом проходит по схеме: обнаружение, блокировка, поражение и уничтожение. 425-й полк активно применяет не только стрелковое оружие, но также артиллерию, минометы, FPV-дроны, тяжелые дроны-бомберы и тяжелую технику.

«Враг несет огромные потери, он уже потерял два батальона, и заканчивается третий», - сообщили в командовании штурмового полка.

Российских захватчиков продолжают выбивать из западной части Гуляйполя.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com