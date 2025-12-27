Полк ВСУ «Скала» вошел в Гуляйполе и проводит зачистку
- 27.12.2025, 11:33
- 1,202
Россияне уже потеряли два батальона.
Украинские штурмовики вступили в бой с российскими захватчиками в Гуляйполе и выбивают их из западной части населенного пункта. 26 декабря стало известно, что в населенный пункт вошли подразделения 425-го Отдельного штурмового полка «Скала», передает «Диалог.UA».
Украинские военнослужащие получили задание очистить населенный пункт от российских захватчиков, которые, как утверждается, «вошли в него под прикрытием тумана».
На видео, опубликованном в аккаунте 425-го ОШП в соцсети X, показано, как штурмовики заходят в Гуляйполе и начинаются боевые действия.
Assault groups of the SKELIA regiment have entered Huliaipole. An active clearing operation of the city from enemy forces is underway. pic.twitter.com/vcHlVE2Zbq— 425 SKALA (@425Skala) December 26, 2025
Были сформированы сводный отряд и отдельные группы, проводящие зачистку в Гуляйполе. На кадрах видеонарезки можно увидеть, как российские захватчики забегают в покинутый дом, после чего на него осуществляет сброс тяжелый дрон-бомбер.
Боестолкновения с врагом проходит по схеме: обнаружение, блокировка, поражение и уничтожение. 425-й полк активно применяет не только стрелковое оружие, но также артиллерию, минометы, FPV-дроны, тяжелые дроны-бомберы и тяжелую технику.
«Враг несет огромные потери, он уже потерял два батальона, и заканчивается третий», - сообщили в командовании штурмового полка.
Российских захватчиков продолжают выбивать из западной части Гуляйполя.