закрыть
27 декабря 2025, суббота, 12:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

На Донбассе дроны ВСУ сожгли командный пункт 14-й бригады ГРУ

  • 27.12.2025, 12:28
На Донбассе дроны ВСУ сожгли командный пункт 14-й бригады ГРУ

Опубликовано видео ударов.

26 декабря пилоты 1-го Отдельного Центра БПС СБС ВСУ провели серию результативных вылетов в Донецкой области.

Главной целью стал командный пункт 14-й бригады специального назначения Главного разведывательного управления РФ в Бердянском, дроны FP-2 нанесли не менее пяти ударов по главному и прилегающим зданиям.

В результате возникли мощные пожары, а центральное здание, судя по видео, полностью выгорело. Видео полетов СБС опубликовали на странице 1-го ОЦ БПС СБС в Facebook.

Второй целью в Донецкой области стал склад российских войск в Качкарском Донецкой области, который атаковали дважды с разных сторон.

Зрелищной оказалась атака украинских дронов по ремонтной базе в оккупированной Труженке Мариупольского района Донецкой области. Три удара авиации попросту снесли часть крыши и стены здания.

Пилоты 1-го ОЦ БПС далее посетили Крым, уничтожили дорогостоящую РЛС «Небо» в куполе, стоимость которого достигает 100 млн долларов. В финальном эпизоде дроны атаковали катера Черноморского флота РФ.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вернуться домой
Вернуться домой Ирина Халип
Этот день войдет в историю российско-украинской войны
Этот день войдет в историю российско-украинской войны Зоя Казанжи
Уроки Чаушеску
Уроки Чаушеску Аббас Галлямов
Цена на нефть заставляет Путина нервничать
Цена на нефть заставляет Путина нервничать Леонид Невзлин