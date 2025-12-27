На Донбассе дроны ВСУ сожгли командный пункт 14-й бригады ГРУ
- 27.12.2025, 12:28
Опубликовано видео ударов.
26 декабря пилоты 1-го Отдельного Центра БПС СБС ВСУ провели серию результативных вылетов в Донецкой области.
Главной целью стал командный пункт 14-й бригады специального назначения Главного разведывательного управления РФ в Бердянском, дроны FP-2 нанесли не менее пяти ударов по главному и прилегающим зданиям.
В результате возникли мощные пожары, а центральное здание, судя по видео, полностью выгорело. Видео полетов СБС опубликовали на странице 1-го ОЦ БПС СБС в Facebook.
Второй целью в Донецкой области стал склад российских войск в Качкарском Донецкой области, который атаковали дважды с разных сторон.
Зрелищной оказалась атака украинских дронов по ремонтной базе в оккупированной Труженке Мариупольского района Донецкой области. Три удара авиации попросту снесли часть крыши и стены здания.
Пилоты 1-го ОЦ БПС далее посетили Крым, уничтожили дорогостоящую РЛС «Небо» в куполе, стоимость которого достигает 100 млн долларов. В финальном эпизоде дроны атаковали катера Черноморского флота РФ.