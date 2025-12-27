На Донбассе дроны ВСУ сожгли командный пункт 14-й бригады ГРУ 27.12.2025, 12:28

Опубликовано видео ударов.

26 декабря пилоты 1-го Отдельного Центра БПС СБС ВСУ провели серию результативных вылетов в Донецкой области.

Главной целью стал командный пункт 14-й бригады специального назначения Главного разведывательного управления РФ в Бердянском, дроны FP-2 нанесли не менее пяти ударов по главному и прилегающим зданиям.

В результате возникли мощные пожары, а центральное здание, судя по видео, полностью выгорело. Видео полетов СБС опубликовали на странице 1-го ОЦ БПС СБС в Facebook.

Второй целью в Донецкой области стал склад российских войск в Качкарском Донецкой области, который атаковали дважды с разных сторон.

Зрелищной оказалась атака украинских дронов по ремонтной базе в оккупированной Труженке Мариупольского района Донецкой области. Три удара авиации попросту снесли часть крыши и стены здания.

Пилоты 1-го ОЦ БПС далее посетили Крым, уничтожили дорогостоящую РЛС «Небо» в куполе, стоимость которого достигает 100 млн долларов. В финальном эпизоде дроны атаковали катера Черноморского флота РФ.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com