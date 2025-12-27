закрыть
27 декабря 2025, суббота, 23:07
В аэропортах Москвы снова коллапс

  • 27.12.2025, 22:51
В аэропортах Москвы снова коллапс

Столица РФ под массированной атакой дронов.

В московских аэропортах снова коллапс из-за массированной атаки беспилотников на столицу РФ. Там задержаны более сотни рейсов, некоторые рейсы полностью отменены.

Залы ожидания во Внуково и Шереметьево оказались переполнены пассажирами, которые на протяжении нескольких часов ожидают отмены плана «Ковер», предусматривающего временное закрытие неба для гражданской авиации.

В аэропорту Шереметьево с 17:00 до 19:30 часть самолетов была направлена на запасные аэродромы. Несколько рейсов отменили.

Официально в администрации аэропорта заявили, что задержек на вылет более чем на два часа якобы зафиксировано не было, однако пассажиры сообщают о плотной загрузке терминалов и сложностях с пересадками.

«Петербургское Пулково также приняло на себя часть нагрузки: там задерживаются на вылет 18 рейсов, еще восемь отменены», – сообщают российские каналы.

Аэропорт принял пять лайнеров в качестве запасного аэродрома, а также планируется объединение части рейсов, которые будут выполнены на самолетах большей вместимости.

Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил массированный налет дронов на город. По его словам, на подлете к Москве якобы были сбиты 26 беспилотников.

