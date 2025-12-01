Украина накапливает подразделения для контрштурма в Покровске
- 28.12.2025, 6:10
Об этом заявил командующий НГУ.
Ситуация вокруг Покровска остается сложной: украинские силы накапливают подразделения для контрштурма. Однако погодные условия существенно усложняют боевые действия.
Об этом заявил в интервью «Громадському радіо» командующей Национальной гвардии Украины Александр Пивненко.
- Относительно Покровска, ситуация там тяжелая. Конечно, мы проводим накопление своих подразделений для определенных контрштурмовых действий, - сообщил командующий НГУ подчеркнув, что главной целью является ограничение маневров противника и оттягивание его сил на себя.
В то же время ситуацию существенно осложняют погодные условия. Из-за постоянного тумана российские войска активно инфильтрируются, что затрудняет их своевременное обнаружение и поражение.
- Погода не позволяет эффективно выявлять противника и уничтожать его. Из 25 поражений - около 10 уничтожений, еще 10 - ранены, - пояснил Пивненко.
Он добавил, что активность дронов ограничена, хотя украинские военные остаются хорошо обученными и готовыми работать в сложных условиях. Несмотря на это, туман значительно снижает эффективность разведки и ударов.