В Генштабе ВСУ «разнесли» Путина и Герасимова
- 28.12.2025, 8:40
Выдумки россиян не имеют ничего общего с реальностью.
Россияне снова врут о своих «успехах» на поле боя, поскольку в реальности они их не имеют. Ситуация вокруг Мирнограда, Гуляйполя, Покровска, Константиновки и Купянска не имеет ничего общего с публичной ложью Кремля.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
В Генштабе отметили, что российское военно-политическое руководство спешно придумывает «успехи» на линии фронта, чтобы повлиять на переговорный процесс. Выдумки россиян не имеют ничего общего с реальностью.
В ГШ кратко объяснили о ситуации на упомянутых российским диктатором Владимиром Путиным участках фронта:
Гуляйполе в Запорожской области: ситуация сложная, но оборонительная операция продолжается. Силы обороны истребляют пехотные группы оккупантов в городе.
Мирноград в Донецкой области: ситуация также сложная, однако оккупанты не могут реализовать захват города, несмотря на все свои попытки и потери. Поэтому теперь в ход пошла дезинформация.
Константиновка в Донецкой области: россияне врут о «контроле» половины города. В реальности Силы обороны истребляют врага на подступах. Недавно была разгромлена штурмовая колонна россиян, которая пыталась прорваться в Константиновку.
Купянск: россияне несколько раз заявляли о «контроле» над городом на Харьковщине. В реальности остатки российских войск заблокированы в Купянске и истребляются.
Покровск: россияне уже 17 месяцев пытаются захватить город, зато несут там существенные потери. Истерические заявления о якобы его «захвате» не соответствуют действительности.
«Очевидно, что ложь россиян в первую очередь ориентирована на иностранных партнеров и существенно активизировалась именно во время мирных переговоров. Впрочем, российская дезинформация не повлияет на украинскую позицию и дальнейшую дипломатическую работу», - подчеркнули в Генштабе.
В ГШ напомнили, что единственный реальный результат заявлений Путина - это огромные потери его оккупационных войск. Ежедневно не менее 1000 российских оккупантов или уничтожаются, или получают ранения.