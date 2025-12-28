В Генштабе ВСУ «разнесли» Путина и Герасимова 28.12.2025, 8:40

5,200

Выдумки россиян не имеют ничего общего с реальностью.

Россияне снова врут о своих «успехах» на поле боя, поскольку в реальности они их не имеют. Ситуация вокруг Мирнограда, Гуляйполя, Покровска, Константиновки и Купянска не имеет ничего общего с публичной ложью Кремля.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

В Генштабе отметили, что российское военно-политическое руководство спешно придумывает «успехи» на линии фронта, чтобы повлиять на переговорный процесс. Выдумки россиян не имеют ничего общего с реальностью.

В ГШ кратко объяснили о ситуации на упомянутых российским диктатором Владимиром Путиным участках фронта:

Гуляйполе в Запорожской области: ситуация сложная, но оборонительная операция продолжается. Силы обороны истребляют пехотные группы оккупантов в городе.

Мирноград в Донецкой области: ситуация также сложная, однако оккупанты не могут реализовать захват города, несмотря на все свои попытки и потери. Поэтому теперь в ход пошла дезинформация.

Константиновка в Донецкой области: россияне врут о «контроле» половины города. В реальности Силы обороны истребляют врага на подступах. Недавно была разгромлена штурмовая колонна россиян, которая пыталась прорваться в Константиновку.

Купянск: россияне несколько раз заявляли о «контроле» над городом на Харьковщине. В реальности остатки российских войск заблокированы в Купянске и истребляются.

Покровск: россияне уже 17 месяцев пытаются захватить город, зато несут там существенные потери. Истерические заявления о якобы его «захвате» не соответствуют действительности.

«Очевидно, что ложь россиян в первую очередь ориентирована на иностранных партнеров и существенно активизировалась именно во время мирных переговоров. Впрочем, российская дезинформация не повлияет на украинскую позицию и дальнейшую дипломатическую работу», - подчеркнули в Генштабе.

В ГШ напомнили, что единственный реальный результат заявлений Путина - это огромные потери его оккупационных войск. Ежедневно не менее 1000 российских оккупантов или уничтожаются, или получают ранения.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com