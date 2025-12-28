Ученые назвали четыре общих черты талантливых музыкантов 28.12.2025, 16:12

Исследователи проанализировали данные около 1200 человек из 15 стран.

Международная группа ученых выявила, что профессиональные музыканты лучше запоминают звуковые паттерны, немного точнее ориентируются в пространстве, обладают высоким интеллектом и чаще отличаются открытостью новому, но не имеют выраженных преимуществ в памяти на слова и числа. Результаты исследования опубликованы в журнале Practices in Psychological Science (PPS).

Ученые проанализировали данные около 1200 человек из 15 стран: 600 опытных музыкантов и 600 людей без музыкального образования. Для зачисления в первую группу участнику необходимым было наличие десятилетнего опыта работы с инструментов. Все участники проходили одинаковые когнитивные тесты по единому протоколу.

Основное различие между группами проявилось в кратковременной памяти на музыкальные паттерны. Музыканты значительно лучше справлялись с заданиями на распознавание и сравнение мелодий, что, по мнению авторов, отражает эффект длительной тренировки в знакомой области. Небольшое, но статистически значимое преимущество также было зафиксировано в зрительно-пространственной памяти — оно проявлялось при выполнении заданий на запоминание расположения объектов.

А вот преимущество в вербальной памяти — запоминании чисел или слов — оказалось минимальным. После учета уровня общего интеллекта и исполнительных функций эта разница практически исчезла. Это указывает на то, что более ранние исследования могли переоценивать связь между музыкальным образованием и вербальной памятью.

Помимо когнитивных особенностей, музыканты в среднем чаще отличались высоким интеллектом и личностной открытостью — склонностью к любознательности, новым впечатлениям и сложным идеям.

Авторы подчеркивают, что именно сочетание личностных факторов, интеллекта и среды может объяснять, почему люди выбирают долгосрочное музыкальное обучение и демонстрируют определенные когнитивные преимущества.

