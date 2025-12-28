закрыть
28 декабря 2025, воскресенье
ВМС США вывели все корабли из Средиземного моря

  • 28.12.2025, 20:28
  • 4,014
ВМС США вывели все корабли из Средиземного моря

Подробности.

Военно-морские силы (ВМС) США вывели все боевые корабли из акватории Средиземного моря. Об этом свидетельствуют данные Военно-морского института США.

Отмечается, что до декабря в регионе находился ракетный эсминец USS Paul Ignatius, который постоянно базируется на испанской военно-морской базе Рота. Однако в начале месяца корабль был переброшен в Атлантику, где принял участие в совместных учениях с ВМС Марокко.

Другие американские корабли, находившиеся в Средиземном море, включая авианосец USS Gerald Ford и три эсминца, еще в ноябре были направлены в район Карибского моря к северу от Венесуэлы. В настоящее время там базируется группировка из 11 боевых кораблей ВМС США.

Крупнейшей американской корабельной группировкой остается 7-й оперативный флот, дислоцированный в западной части Тихого океана. В его состав входят два авианосца, ракетные эсминцы и десантные корабли.

