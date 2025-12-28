ВМС США вывели все корабли из Средиземного моря

ВМС США вывели все корабли из Средиземного моря1
Подробности.
Военно-морские силы (ВМС) США вывели все боевые корабли из акватории Средиземного моря. Об этом свидетельствуют данные Военно-морского института США.
Отмечается, что до декабря в регионе находился ракетный эсминец USS Paul Ignatius, который постоянно базируется на испанской военно-морской базе Рота. Однако в начале месяца корабль был переброшен в Атлантику, где принял участие в совместных учениях с ВМС Марокко.
Другие американские корабли, находившиеся в Средиземном море, включая авианосец USS Gerald Ford и три эсминца, еще в ноябре были направлены в район Карибского моря к северу от Венесуэлы. В настоящее время там базируется группировка из 11 боевых кораблей ВМС США.
Крупнейшей американской корабельной группировкой остается 7-й оперативный флот, дислоцированный в западной части Тихого океана. В его состав входят два авианосца, ракетные эсминцы и десантные корабли.