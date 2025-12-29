закрыть
29 декабря 2025, понедельник
Беларусь скупает российскую молочку

  • 29.12.2025, 9:54
  • 1,692
Особенно сыр и творог.

За десять месяцев этого года Беларусь закупила у российских производителей сыров и творога на 24 млн долларов.

По подсчетам портала «Агроэкспорт», это второй потребитель этой российской продукции в мире после Казахстана.

Казахстан за указанный временной период закупил сыров и творога на сумму 69 млн долларов.

В первую пятерку любителей «Российского» и «Простоквашино» также входят жители Узбекистана (импорт - более 17 млн долларов), Кыргызстана (почти 7 млн) и Азербайджана (боле 4 млн).

Всего, как сообщает «Агроэкспорт», за январь-октябрь 2025 года Россия экспортировала около 27 тыс. тонн сыров и творога на сумму более 139 млн долларов. Покупателями стали 65 стран. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года это больше на 13%.

