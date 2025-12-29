В России прячут данные об участниках войны в Украине 29.12.2025, 13:13

Эта система получила название ОДОК.

Издание «Важные новости» выяснило, что в России в реестр ЗАГС встроили механизм, позволяющий скрывать любые данные об участниках войны. Эта система получила название ОДОК — обработка данных особой категории. Её создала компания «Микорд», которая также участвует в разработке единого реестра воинского учета.

ОДОК позволяет скрыть из реестра ЗАГС данные «защищаемых лиц» — в эту категорию попадают люди, которые считаются объектами госохраны, в основном чиновники. Система позволяет скрывать и данные участников войны с Украиной. Кто именно может инициировать сокрытие данных, неизвестно.

Из-за механизма удаления некоторые семьи участников войны с Украиной не могут получить выплаты на детей или нужные справки. На проблемы пользователи реестра жалуются в обращениях к «Микорду».

