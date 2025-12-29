WSJ: У США есть редкая возможность сменить режимы в Венесуэле и на Кубе

WSJ: У США есть редкая возможность сменить режимы в Венесуэле и на Кубе4
- 29.12.2025, 15:25
- 1,458
Власть в двух странах могут взять лидеры оппозиции.
Демократии Западного полушария сталкиваются с редкой возможностью избавиться от двух крупнейших угроз миру и свободе в регионе — диктатур в Венесуэле и на Кубе. Действия США и их союзников могут стать решающим фактором в судьбе этих стран, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).
В Венесуэле диктатор Николас Мадуро усиливает давление на оппозицию: сын зятя президента-изгнанника Эдмундо Гонсалеса приговорён к 30 годам тюрьмы, а по данным НПО на 15 декабря в стране содержалось около 900 политических заключённых. Лидер оппозиции и лауреат Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо заявила о систематических угрозах внесудебных казней против политзаключённых.
На Кубе ситуация также критическая. Экономика пребывает в упадке, инфраструктура рушится, население страдает от нехватки воды, жилья и медикаментов. Режим, находящийся у власти более 60 лет, лишил страну гражданских институтов и свободы. Китай и Россия продолжают использовать Кубу для расширения влияния в Америке.
Если диктаторы будут свергнуты, легитимные лидеры оппозиции, такие как Гонсалес и Мачадо, смогут возглавить Венесуэлу с первого дня. Однако стране потребуется международная помощь для преодоления гуманитарного кризиса, стабилизации экономики и восстановления государственных институтов.
Куба нуждается в трансформации политико-экономической системы и поддержке международного сообщества. При этом главной задачей США и их союзников будет оказание помощи без прямой оккупации, опираясь на местные организации и поддержку граждан.
Эксперты отмечают, что момент для действий уникален. Промедление может усилить режимы и дать возможность внешним игрокам закрепиться в регионе. Для Вашингтона и его союзников сейчас критически важно разработать чёткий план послережимного переходного периода, чтобы восстановить свободу и стабильность в Венесуэле и Кубе.