WSJ: У США есть редкая возможность сменить режимы в Венесуэле и на Кубе 4 29.12.2025, 15:25

1,458

Фото: Reuters

Власть в двух странах могут взять лидеры оппозиции.

Демократии Западного полушария сталкиваются с редкой возможностью избавиться от двух крупнейших угроз миру и свободе в регионе — диктатур в Венесуэле и на Кубе. Действия США и их союзников могут стать решающим фактором в судьбе этих стран, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

В Венесуэле диктатор Николас Мадуро усиливает давление на оппозицию: сын зятя президента-изгнанника Эдмундо Гонсалеса приговорён к 30 годам тюрьмы, а по данным НПО на 15 декабря в стране содержалось около 900 политических заключённых. Лидер оппозиции и лауреат Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо заявила о систематических угрозах внесудебных казней против политзаключённых.

На Кубе ситуация также критическая. Экономика пребывает в упадке, инфраструктура рушится, население страдает от нехватки воды, жилья и медикаментов. Режим, находящийся у власти более 60 лет, лишил страну гражданских институтов и свободы. Китай и Россия продолжают использовать Кубу для расширения влияния в Америке.

Если диктаторы будут свергнуты, легитимные лидеры оппозиции, такие как Гонсалес и Мачадо, смогут возглавить Венесуэлу с первого дня. Однако стране потребуется международная помощь для преодоления гуманитарного кризиса, стабилизации экономики и восстановления государственных институтов.

Куба нуждается в трансформации политико-экономической системы и поддержке международного сообщества. При этом главной задачей США и их союзников будет оказание помощи без прямой оккупации, опираясь на местные организации и поддержку граждан.

Эксперты отмечают, что момент для действий уникален. Промедление может усилить режимы и дать возможность внешним игрокам закрепиться в регионе. Для Вашингтона и его союзников сейчас критически важно разработать чёткий план послережимного переходного периода, чтобы восстановить свободу и стабильность в Венесуэле и Кубе.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com