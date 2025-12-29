Внешняя торговля Беларуси ушла в минус более чем на $1 млрд 3 29.12.2025, 16:37

Импорт продолжает опережать экспорт.

Национальный банк Беларуси поделился предварительными данными о результатах внешней торговли товарами и услугами республики за десять месяцев 2025 года, сообщает Myfin.by.

Согласно данным Нацбанка, внешнеторговый оборот товаров и услуг Беларуси за январь-октябрь 2025 года достиг $84,8608 млрд, увеличившись на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Экспорт товаров и услуг вырос на 1,1% до $41,8354 млрд, а импорт – на 2,7% до $43,0254 млрд. В результате отрицательное сальдо внешней торговли составило $1,19 млн – за октябрь эта сумма стала больше примерно на $180 млн.

По итогам десяти месяцев года внешнеторговый оборот товаров уменьшился на 0,1% до $69,5742 млрд: экспорт снизился на 2,1% до $32,5506 млрд, а импорт увеличился на 1,8% до $37,0236 млрд. Здесь также фиксировалось отрицательное сальдо в размере $4,473 млрд (+$581,4 млн за октябрь).

Внешнеторговый оборот услуг стал больше на 12%, достигнув $15,2866 млрд: экспорт вырос на 14,1% до $9,2848 млрд, а импорт – на 9% до $6,0018 млрд. Положительное сальдо составило $3,283 млрд (+$403,5 млн за октябрь).

