Российская промышленность показала самое резкое падение с начала войны 2 29.12.2025, 17:49

1,578

Компании сообщают о катастрофическом сокращении производства и заказов.

Состояние российской промышленности под конец года еще ухудшилось: деловая активность упала седьмой месяц подряд. Отражающий ее индекс PMI, который его рассчитывает S&P Global по итогам опросов компаний, в декабре составил 48,1 пункта (граница между ростом и спадом – 50 пунктов), сообщает The Moscow Times.

Компании сообщили о сокращении как производства, так и новых заказов, причем падение выпуска стало самым резким с марта 2022 г., отмечает S&P Global. Опрошенные связывали падение продаж с осторожностью клиентов и снижением их покупательной способности, а ожидания на год вперед опустились до минимума с мая 2022 г.

На этом фоне вновь сократилась занятость, а ухудшение ожиданий по выпуску продукции в ближайший год привело к уменьшению закупок, продолжает S&P Global. Темпы роста затрат ускорились до максимальных значений с марта, и компании продолжили перекладывать издержки на потребителей, повышая отпускные цены.

«Окончание года трудно назвать оптимистичным», – комментируют аналитики MMI. Столь длительного периода негативных оценок ситуации менеджментом компаний не было со времен пандемии, отмечал Дмитрий Белоусов из аналитического центра ЦМАКП.

Данные о промышленном производстве за декабрь еще не опубликованы, но в ноябре оно снизилось по сравнению как с предыдущим месяцем (на 1,5% с устраненной сезонностью), так и в годовом выражении (на 0,7%). Октябрьское ускорение оказалось лишь эпизодом, недаром министр экономического развития Максим Решетников объяснял разовыми факторами. В ноябре выпуск «отыграл» назад, а в среднем за сентябрь-ноябрь прибавлял лишь 0,2% в месяц, оценивал ЦМАКП. Колебания объемов производства последних месяцев определяются происходящим в секторах «со значимым присутствием оборонных производств», отмечал ЦМАКП, а выпуск в «гражданском ядре» обрабатывающей промышленности в последние четыре месяца стагнирует.

Ситуация в гражданских секторах неуклонно ухудшается. Даже Владимир Путин признал, что «наметились некоторые дисбалансы», в ряде отраслей выпуск продукции сократился. «Сейчас идет период такого, я бы сказал... Не хочется говорить слово "выживание", но период, когда действительно бизнес проверяется, целые отрасли проверяются на жизнеспособность», – говорил один из богатейших российских предпринимателей, совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин.

В разных отраслях обрабатывающей промышленности ситуация может быть противоположной, отмечали эксперты Института Гайдара. Устойчивый рост в фармацевтике, а также в производстве летательных аппаратов и прочих транспортных средств контрастирует со спадом в машиностроении, автомобилестроении и производстве строительных материалов, приводили они пример. В ближайшее время сохранится эта разнонаправленная динамика с концентрацией роста в сегментах, ориентированных на госзаказ и импортозамещение, а отрасли, ориентированные на потребление и зависящие от кредитов продолжат сжиматься, ожидают они.

Центробанк не видит риска спада, говорил директор департамента денежно-кредитной политики Андрей Ганган: «Многие нам говорят: «Слушайте, вы своей политикой… загоните экономику в рецессию, и у нас все упадет». По отдельным отраслям мы действительно можем видеть разнородную историю, экономика в целом демонстрирует хорошие темпы роста. Да, не такие высокие, как были в предыдущие годы, но и в этом году, и, тем более, в последующие годы мы не ожидаем никаких отрицательных темпов роста, которые у людей ассоциируются с термином «рецессия».

Мониторинг предприятий, проводимый ЦБ, рисует иную картину: деловая активность в экономике, в том числе в промышленности, продолжает расти. Разница с S&P Global может объясняться выборкой, отмечал экономист Дмитрий Полевой: вряд ли в опросе американской компании участвуют предприятия ВПК. У нее 250 респондентов, у ЦБ более 10 тыс.

