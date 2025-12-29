Путин поручил начать круглогодичный призыв в армию 1 29.12.2025, 21:20

2,346

Диктатор РФ планирует отправить к местам службы 261 000 россиян.

Владимир Путин подписал первый указ о круглогодичном призыве на военную службу в 2026 году, в соответствии с которым планируется призвать и отправить к местам службы 261 000 граждан. Документ, опубликованный на официальном портале нормативно-правовых актов, предписывает осуществить призыв граждан в возрасте от 18 до 30 лет в течение всего календарного года — с 1 января по 31 декабря 2026 года, передает The Moscow Times.

При этом порядок отправки призывников в войска, как и ранее, будет проходить в две волны — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Одновременно увеличен срок явки в военкомат по электронной повестке: теперь он составляет 30 дней с момента ее размещения в соответствующем реестре вместо прежних 20.

Кроме того, указ предусматривает увольнение солдат, матросов, сержантов и старшин, у которых истек установленный срок службы.

Закон о круглогодичном призыве был подписан Путиным в ноябре. Как утверждают авторы поправок — глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов, — новые меры позволят равномерно распределить нагрузку на военкоматы и повысить качество призыва. В то же время, проект «Идите лесом» отмечал: новый формат означает постоянную активность военкоматов, что создает условия для непрерывного проведения облав, вручения повесток и давления на призывников в течение всего года.

Подписание указа совпало с завершением осенней призывной кампании. Как сообщило 29 декабря Минобороны РФ, за время осеннего призыва, проходившего с 1 октября, в войска были направлены 135 тысяч новобранцев. Таким образом, эта кампания стала самой крупной с 2016 года, когда призвали 152 тысячи человек, а также за весь период полномасштабной войны в Украине. Для сравнения, осенью 2022 года в армию призвали 120 тысяч человек, в 2023-м — 130 тысяч, а в 2024-м — 133 тысячи. Минобороны отметило, что в ходе осеннего призыва впервые использовался Единый реестр воинского учета, который «подтвердил свою эффективность».

