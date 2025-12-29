В Беларуси повысили налоги на недвижимость и транспорт 29.12.2025, 23:01

1,760

Подробности.

В Беларуси вводят повышенные налоги на некоторую недвижимость и транспорт. Соответствующие изменения утвердил Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба диктатора.

«Вводятся также повышающие коэффициенты по налогу на недвижимость для крупных домов и квартир, увеличивается налог на мощные мотоциклы премиум-класса», — уточняет пресс-служба Лукашенко.

Ранее в Минфине заявляли, что намерены ввести повышенный налог для владельцев мотоциклов с объемом двигателя от 800 см³, которым меньше пяти лет. Этот сбор планируют поднять в пять раз по сравнению с обычной ставкой — до 245 рублей. При этом стандартный налог намерены увеличить с 46 до 49 рублей.

Также сообщалось, что введут повышенный сбор на недвижимость: для домов от 200 квадратных метров, а для квартир — от 150 «квадратов». «Например, за квартиру в Минске площадью 180 кв. м налог составит 392 рубля в год», — приводят пример в Минфине.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com