В Беларуси повысили налоги на недвижимость и транспорт
- 29.12.2025, 23:01
Подробности.
В Беларуси вводят повышенные налоги на некоторую недвижимость и транспорт. Соответствующие изменения утвердил Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба диктатора.
«Вводятся также повышающие коэффициенты по налогу на недвижимость для крупных домов и квартир, увеличивается налог на мощные мотоциклы премиум-класса», — уточняет пресс-служба Лукашенко.
Ранее в Минфине заявляли, что намерены ввести повышенный налог для владельцев мотоциклов с объемом двигателя от 800 см³, которым меньше пяти лет. Этот сбор планируют поднять в пять раз по сравнению с обычной ставкой — до 245 рублей. При этом стандартный налог намерены увеличить с 46 до 49 рублей.
Также сообщалось, что введут повышенный сбор на недвижимость: для домов от 200 квадратных метров, а для квартир — от 150 «квадратов». «Например, за квартиру в Минске площадью 180 кв. м налог составит 392 рубля в год», — приводят пример в Минфине.