Трамп: Я поговорил с Мадуро недавно, но из этого ничего не вышло 3 29.12.2025, 23:09

Ранее президент США заявил об уничтожении «большого объекта» в Венесуэле.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что недавно провел разговор с венесуэльским диктатором Николасом Мадуро. Деталей переговоров американский президент не раскрыл.

«Я поговорил с ним недавно, совсем недавно, но из этого особо ничего не вышло», — сказал Трамп журналистам во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху (трансляцию вел NBC News).

Американский президент заявил, что власти Венесуэлы направили в США «наркотики на миллиарды долларов».

В пятницу в интервью с Джоном Кациматидисом, республиканцем и владельцем радиостанции WABC в Нью-Йорке, американский президент обсудил атаки на суда, которые перевозят наркотики.

«У них большой завод или большой объект, откуда прибывают корабли. Две ночи назад мы его вывели из строя. Поэтому мы нанесли им очень сильный удар», — сказал глава Белого дома.

