30 декабря 2025, вторник
В Литве посчитали, сколько в стране живет белорусов

  • 29.12.2025, 23:16
  • 1,462
Белорусы — на втором месте среди иностранцев по количеству разрешений на проживание в Литве.

В Литве на 1 декабря насчитывалось 50 678 белорусов, у которых есть разрешение на проживание — в основном ВНЖ. С начала нынешнего года их число сократилось на 6833. Это следует из данных Департамента миграции при Министерстве внутренних дел страны Литвы, передает «Зеркало».

Так, 35 682 наших соотечественников на 1 декабря этого года имели ВНЖ Литвы на основании работы, еще 3046 — высококвалифицированные специалисты. 4917 человек проживает в этой стране по воссоединению с семьей. 1126 — легализованы по гуманитарным основаниям, а 901 — по обучению.

Еще более 50 тыс. белорусов имеют долгосрочные визы скорее всего, национальные D). Для сравнения: на 1 января этого года с таким документом в литовской статистике числились более 57,5 тыс. белорусов.

В целом в Литве на 1 декабря насчитывалось 216 884 иностранца, у которых есть разрешение на проживание, следует из данных статистики этой страны. Больше всего украинцев — 79,5 тыс. Белорусы — на втором месте.

