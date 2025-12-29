В Литве посчитали, сколько в стране живет белорусов 1 29.12.2025, 23:16

1,462

Белорусы — на втором месте среди иностранцев по количеству разрешений на проживание в Литве.

В Литве на 1 декабря насчитывалось 50 678 белорусов, у которых есть разрешение на проживание — в основном ВНЖ. С начала нынешнего года их число сократилось на 6833. Это следует из данных Департамента миграции при Министерстве внутренних дел страны Литвы, передает «Зеркало».

Так, 35 682 наших соотечественников на 1 декабря этого года имели ВНЖ Литвы на основании работы, еще 3046 — высококвалифицированные специалисты. 4917 человек проживает в этой стране по воссоединению с семьей. 1126 — легализованы по гуманитарным основаниям, а 901 — по обучению.

Еще более 50 тыс. белорусов имеют долгосрочные визы скорее всего, национальные D). Для сравнения: на 1 января этого года с таким документом в литовской статистике числились более 57,5 тыс. белорусов.

В целом в Литве на 1 декабря насчитывалось 216 884 иностранца, у которых есть разрешение на проживание, следует из данных статистики этой страны. Больше всего украинцев — 79,5 тыс. Белорусы — на втором месте.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com