Осужденный за торговлю наркотиками экс-президент Гондураса вышел на свободу в США 3.12.2025, 9:43

Хуан Орландо Эрнандес

Его помиловал Трамп.

Бывший президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес, посаженный в США в тюрьму по обвинению в торговле наркотиками и помилованный на прошлой неделе президентом Дональдом Трампом, в понедельник вышел на свободу, пишет Би-би-си.

Как свидетельствует запись в базе данных о федеральных заключенных в США, Эрнандес в понедельник был выпущен из тюрьмы Хейзелтон в штате Западная Вирджиния.

Во вторник жена Эрнандеса Ана Гарсия де Эрнандес написала в соцсетях, что ее муж — на свободе, и поблагодарила Трампа.

В марте 2024 года американский суд признал Эрнандеса виновным в сговоре с целью ввоза кокаина в США, а также в незаконном владении автоматическим оружием, и приговорил его к 45 годам тюрьмы.

Сам Трамп, объявляя в пятницу через свою соцсеть о помиловании Эрнандеса, написал, что с ним обошлись «жестко и несправедливо».

Хуан Орландо Эрнандес был президентом Гондураса с 2014 по 2022 год.

В феврале 2022 года, через две недели после того, как он оставил пост президента, Эрнандес был арестован, а в апреле 2022 года выдан по запросу Соединенных Штатов, которые обвинили его в причастности к наркоторговле, а именно — в содействии переправке в США сотен тонн кокаина.

В суде в Нью-Йорке обвинители говорили, что Эрнандес превратил Гондурас в «наркогосударство» и получил миллионы долларов в виде взяток от наркоторговцев, которых он прикрывал.

Помимо 45 лет тюрьмы, суд назначил экс-президенту восемь миллионов долларов штрафа.

Дональд Трамп, объясняя в воскресенье журналистам, почему он помиловал Эрнандеса, заявил, что того оговорила администрация президента Джо Байдена.

«Они, в общем, сказали, что он — наркоторговец, потому что он был президентом страны», — сказал Трамп.

«Техническая ничья» на выборах президента

В тот же самый момент, когда Эрнандес вышел на свободу, в борьбе за пост, который он занимал на родине, случилась «техническая ничья».

По состоянию на понедельник разница между двумя лидерами на президентских выборах, Насри Асфурой из Национальной партии, членом которой был и Эрнандес, и Сальвадором Насраллой из популистской Партии Спасителя (Salvador означает «спаситель») составляла всего 515 голосов. Подсчет голосов еще не завершился.

Трамп 28 ноября назвал Насраллу «почти коммунистом», а Асфуру похвалил, заявив, что тот отстаивает демократию и выступает против венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

Правда, Насралла тоже не является сторонником Мадуро и обещал в случае победы разорвать все связи с Венесуэлой.

Сьомара Кастро, которая является президентом Гондураса с 2022 года, укрепляла связи с Венесуэлой, а также Кубой.

Венесуэльская оппозиция и многие страны обеих Америк и Европы не признают Николаса Мадуро законном президентом Венесуэлы, заявляя, что он фальсифицировал результаты прошлогодних выборов.

Администрация США вдобавок обвиняет его в том, что он руководит наркокартелем.

В августе-октябре США сформировали в Карибском море мощную военную группировку и время от времени наносят удары по малым судам, которые, как утверждают американцы, перевозят наркотики из Латинской Америки в США.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com