Мобильный оператор Life провел ребрендинг 7 3.12.2025, 12:09

2,476

Смайлик ушел в историю.

Life объявил о ребрендинге. Изменения стали результатом трансформации бренда: улучшения сети и IT-инфраструктуры, расширения торговой сети, эволюции в продуктовых решениях и, как результат, — объединения сервисов в единую экосистему, сообщает пресс-служба мобильного оператора.

Смайлик ушел в прошлое, а его место занял знак в форме символа L — большой буквы бренда.

«Динамичный, летящий символ объединил технологии и эмоции. В нем можно увидеть образ бумеранга — сигнал, который отправляется и возвращается, бабочку — символ легкости, и даже сердце, в котором отражается эмпатия и человечность бренда. Написание оператора изменилось с life:) на Life», — сообщает пресс-служба.

— Новый слоган «Так легко» отражает главную идею и миссию Life, — комментирует Эрдал Яйла, генеральный директор оператора. — Объединяя продукты и сервисы в единую среду, мы делаем цифровой опыт простым и легким: чтобы нашим абонентам было легко выбрать, подключить, оплатить и быть на связи. Тот же принцип мы применяем и к нашим продуктам: они должны быть интуитивно понятны, удобны и логичны. Уже сейчас 90% абонентов отмечают легкость в использовании Life. Мы рядом, чтобы цифровая жизнь была такой же легкой частью реальной жизни.

Новая цветовая палитра стала более легкой и адаптивной для цифровой среды. Базовый синий теперь светлее, а акцентный желтый изменился на свежий лаймовый. Темно-синий нашел свое место преимущественно в салонах связи, сохраняя преемственность с историей бренда.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com