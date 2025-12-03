В Беларуси утвердили ставки будущего налога для богатых 3.12.2025, 14:36

Сколько придется заплатить?

В Беларуси во втором чтении приняли законопроект «Об изменении законов по вопросам налоговых правоотношений». Ряд решений принят 3 декабря.

В итоге пересмотрены ставки по повышенному налогообложению доходов граждан, пишет «Точка».

Ставка подоходного налога в отношении трудовых и иных доходов больше Br600 000 станет 30%.тверд

Большинства белорусов это не касается. С 2026 года платить стандартный налог 13% будут все с доходами до Br350 000. Таких, по данным Минфина, более чем 98% граждан.

При годовом доходе свыше Br350 000, но не более Br600 000, как и предполагалось до этого, ставка будет 25%.

«В отношении дивидендов ставка подоходного налога составит 13% для доходов в размере до Br350 000 и 25% для доходов в размере свыше Br350 000», – рассказали в пресс-службе «палатки».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com