Трамп и Си: столкновение личностей

Их жизненные пути не могли быть более противоположными.

Отношения между президентом США Дональдом Трампом и председатель КНР Си Цзиньпином давно превратились в нечто большее, чем обычная дипломатия, пишет журнал TIME (перевод — сайт Charter97.org).

Это — личное противостояние двух политических лидеров, чьи характеры, биографии и мировоззрения радикально отличаются и при этом напрямую влияют на глобальный баланс сил. Несмотря на близкий возраст, их жизненные пути не могли быть более противоположными.

Си вырос в атмосфере политических репрессий. Его отец, высокопоставленный партийный функционер, был отправлен в тюрьму, а сам будущий лидер Китая прошел через унижения, тяжелый физический труд и многократные отказы при вступлении в Коммунистический союз молодежи. Эти испытания сформировали в нем волю, скрытность и убежденность в том, что стабильность возможна только через контроль. Его стремление быть «краснее красного» стало ключом к политическому росту — от работы в сельских провинциях до верхушки Компартии.

Трамп же рос в мире роскоши и возможностей, в семье состоятельного застройщика. Он рано научился работать с медиа, строить образ успешного бизнесмена и использовать публичность как инструмент влияния. Его стиль — импульсивность, резкость и убеждение, что любой конфликт можно превратить в сделку.

Несмотря на противоположность характеров, лидеров объединяет желание единолично определять курс страны. Они оба склонны к персоналистскому управлению, недоверию к институтам и стремлению демонстрировать силу.

Их взаимодействие — смесь комплиментов перед камерами и жесткого давления за закрытыми дверями. Встречи сопровождаются показной дружелюбностью, но под этой оболочкой скрывается соревнование амбиций.

В апреле ожидается новая глава в противостоянии — предстоящая встреча в Пекине, где ключевым вопросом станет Тайвань. И именно контраст характеров лидеров превращает отношения США и Китая в один из самых непредсказуемых факторов мировой политики.

