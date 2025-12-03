закрыть
3 декабря 2025, среда
Германия дополнительно закупит для Украины оружие на $200 миллионов

  • 3.12.2025, 14:53
И усилит давление на Россию.

Глава Министерства иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль пообещал увеличить помощь Украине. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

"Германия выделит дополнительные 200 миллионов долларов США на вооружение для Украины двумя пакетами через механизм PURL, - отметил Йоганн Вадефуль. - Мы также внесем дополнительные 25 миллионов евро в Целевой фонд НАТО для Комплексного пакета помощи, обеспечивая украинским солдатам необходимое зимнее снаряжение и надлежащую медицинскую помощь, особенно сейчас, во время льда и снега на передовой".

Глава МИД Германии подчеркнул, что Путин начал войну против Украины и именно он может закончить ее в любой момент.

"Он еще не проявил никакой реальной готовности к переговорам. Поэтому мы будем продолжать давление на Россию и, как партнер НАТО, намерены его еще больше усилить", - подытожил министр.

Программа PURL была введена в июле 2025 года президентом США Дональдом Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте. Ее суть заключается в том, что члены НАТО покупают американское оружие для Украины.

