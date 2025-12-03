Названы лучшие смартфоны 2025 года 3.12.2025, 16:23

Все устройства разбиты на пять ценовых категорий.

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали ежемесячный рейтинг самых мощных и «народных» Android-телефонов, но и назвали лучшие модели по соотношению цены и производительности, пишет УНИАН.

Все смартфоны разделили на 5 категорий: до 140 долларов, до 280 долларов, до 420 долларов, до 565 долларов и от 565 долларов и выше. Данные актуальны по состоянию на ноябрь 2025 года.

Начальный сегмент. Самый выгодный девайс – Oppo K12s в конфигурации 8+128 ГБ. Аппарат основан на Snapdragon 6 Gen 4, может похвастаться аккумулятором 7000 мАч и плоским OLED-экраном. Второе и третье места разделили iQOO Z10x и vivo Y300t.

Бюджетный сегмент. Redmi Turbo 4 лидирует среди устройств стоимостью до $280. Основная причина – чипсет Dimensity 8400-Ultra, который считается лучшим в своем классе. За ним расположились realme Neo 7 SE и iQOO Z10 Turbo Pro.

Среднебюджетный сегмент. Смартфон iQOO Z10 Turbo+ на базе чипа Dimensity 9400+ ориентирован на мобильный гейминг и получил максимальную оптимизацию в пользу производительности. Далее идут OnePlus Ace 6 и iQOO Neo10 Pro.

Субфлагманы. В сегменте более дорогих устройств лидирует realme GT8 Pro – с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5, емкой батареей 7000 мАч и 200-Мп телеобъективом, который встречается только во флагманских моделях. На втором и третьем местах – Xiaomi 15 и OnePlus 13.

Флагманы. В последней категории соотношение производительность/цена закономерно падает из-за дополнительных фишек. Ее возглавляет iQOO 15 с Snapdragon 8 Elite Gen5. Далее идут Red Magic 11 Pro и Honor Magic 8.

