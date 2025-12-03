В Telegram появится новый способ входа 3.12.2025, 20:19

Технология полностью заменяет традиционные пароли и SMS-подтверждения.

В мессенджере Telegram началось тестирование новой функции безопасной авторизации с использованием стандарта FIDO2. В последней бета-версии приложения для Android обнаружена опция входа в аккаунт через Passkey (ключи доступа) — технологию, которая полностью заменяет традиционные пароли и SMS-подтверждения. Об этом сообщает сайт «Код Дурова».

Ключи доступа хранятся непосредственно на устройстве пользователя в защищённом менеджере паролей — например, в Google Password Manager, Apple iCloud Keychain, Samsung Pass или сторонних решениях вроде 1Password и Bitwarden. Для авторизации достаточно подтвердить личность с помощью биометрии (Face ID, отпечаток пальца) или PIN-кода устройства, после чего система автоматически создаёт и использует криптографический ключ. Управлять добавленными ключами можно будет в разделе настроек конфиденциальности Telegram.

Эта функция является частью глобального отраслевого тренда на отказ от уязвимых паролей и одноразовых SMS-кодов, которые подвержены фишингу и SIM-свопу. Ожидается, что Passkey в Telegram станет доступен всем пользователям в одном из ближайших стабильных обновлений.

Telegram — это мессенджер, созданный в 2013 году братьями Павлом и Николаем Дуровыми. В 2025 году ежемесячная аудитория сервиса превысила 1 млрд пользователей.

