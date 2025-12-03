закрыть
3 декабря 2025, среда, 21:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Польше официально запретили Коммунистическую партию

  • 3.12.2025, 21:21
В Польше официально запретили Коммунистическую партию

Партия просуществовала в стране более 20 лет.

Конституционный трибунал Польши принял решение о запрете деятельности Коммунистической партии РП, признав, что ее программа и идеология противоречат положениям польской конституции.

Об этом сообщает RMF24.

Суд постановил, что политическая сила должна быть немедленно исключена из официального реестра партий. Это фактически означает прекращение ее существования и ликвидацию организации.

Объявляя решение, судьи подчеркнули, что, учитывая преступления коммунистического режима и миллионы жертв репрессий, деятельность партии неприемлема в демократической правовой системе.

«В польском законодательстве нет места для партии, которая прославляет преступления коммунистического режима», — отметили в трибунале.

Решение — результат многолетнего процесса. Впервые вопрос о ликвидации Коммунистической партии РП был инициирован еще в 2020 году на уровне генпрокурора. В ноябре этого года президент Польши Кароль Навроцкий повторно подал соответствующий запрос.

Коммунистическая партия Польши была создана в 2002 году. По разным оценкам, ее численность колебалась от нескольких сотен до примерно тысячи членов.

Решение трибунала ставит точку в истории этой силы, которая на протяжении всех лет оставалась маргинальной, но неоднократно привлекала внимание из-за своей идеологической позиции.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин прячется в деталях
Путин прячется в деталях Юрий Федоренко
Главный козырь Украины
Главный козырь Украины Денис Попович
Ответ очевиден
Ответ очевиден Виталий Портников
Конец «космического государства»
Конец «космического государства» Виктор Ягун