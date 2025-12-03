В Польше официально запретили Коммунистическую партию 3.12.2025, 21:21

Партия просуществовала в стране более 20 лет.

Конституционный трибунал Польши принял решение о запрете деятельности Коммунистической партии РП, признав, что ее программа и идеология противоречат положениям польской конституции.

Об этом сообщает RMF24.

Суд постановил, что политическая сила должна быть немедленно исключена из официального реестра партий. Это фактически означает прекращение ее существования и ликвидацию организации.

Объявляя решение, судьи подчеркнули, что, учитывая преступления коммунистического режима и миллионы жертв репрессий, деятельность партии неприемлема в демократической правовой системе.

«В польском законодательстве нет места для партии, которая прославляет преступления коммунистического режима», — отметили в трибунале.

Решение — результат многолетнего процесса. Впервые вопрос о ликвидации Коммунистической партии РП был инициирован еще в 2020 году на уровне генпрокурора. В ноябре этого года президент Польши Кароль Навроцкий повторно подал соответствующий запрос.

Коммунистическая партия Польши была создана в 2002 году. По разным оценкам, ее численность колебалась от нескольких сотен до примерно тысячи членов.

Решение трибунала ставит точку в истории этой силы, которая на протяжении всех лет оставалась маргинальной, но неоднократно привлекала внимание из-за своей идеологической позиции.

