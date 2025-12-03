закрыть
Уиткофф и Кушнер доложили Трампу и властям Украины о встрече с Путиным

  • 3.12.2025, 22:28
  • 2,844
Уиткофф и Кушнер доложили Трампу и властям Украины о встрече с Путиным
Уиткофф и Кушнер

Детали.

Участники делегации США, проводившей переговоры в Москве, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер проинформировали президента Дональда Трампа и украинских чиновников об «обстоятельной, продуктивной встрече» с президентом России Владимиром Путиным, сообщил представитель Белого дома, передает Reuters.

«Соединенные Штаты и Россия провели обстоятельную и продуктивную встречу. После этого спецпредставитель Виткофф и господин Кушнер провели брифинг для президента и украинской стороны», — сообщил чиновник.

3 декабря в Кремле прошли переговоры России и США. Путин принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. С российской стороны присутствовали также помощник Путина Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

По итогам переговоров сторонам не удалось достичь согласия по компромиссному мирному плану, в частности, участники встречи не разрешили противоречия по территориальному вопросу.

