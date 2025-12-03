Стоимость российской нефти рухнула
- 3.12.2025, 23:27
До $44,87 за баррель.
Средняя стоимость основного российского экспортного сорта нефти Urals, используемая для налогообложения, в ноябре снизилась до 44,87 доллара за баррель, что на 16 процентов меньше, чем в октябре. Об этом говорится в сообщении на сайте Минэкономразвития России.
По сравнению с тем же периодом прошлого года цена рухнула почти на треть. При этом с января этого года стоимость Urals для налогообложения выше, чем рыночная, так как она рассчитывается с учетом продаж премиального сорта ESPO.
Ноябрьский уровень цен опустился ниже потолка Евросоюза и ряда других стран, который находится на уровне 47,6 доллара.