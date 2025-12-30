Латвия достроила заграждения на границе с Россией 30.12.2025, 5:34

Общая протяженность барьера теперь составляет 280 км.

Латвия завершила строительство заграждений на границе с Россией. Общая протяженность барьера теперь составляет 280 км. Об этом сообщила пресс-служба госкомпании Valsts Nekustamie Ipasumi, которая выполнила проект.

«Оснащение границы высокотехнологичным оборудованием продолжается, и наша конечная цель — создать самую современную пограничную службу на восточной границе ЕС», — отметил министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис.

Продолжается обустройство остальной приграничной инфраструктуры, включая патрульные дороги, следует из пресс-релиза. Весной 2026 года власти Латвии планируют начать строительство понтонных троп на наиболее болотистых приграничных участках около озера Питель.

