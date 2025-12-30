Трамп сообщил об ударе по «крупному объекту» в Венесуэле 3 30.12.2025, 8:26

1,354

Но скрыл детали.

США нанесли удар по неназванному «крупному объекту» на побережье Венесуэлы. Об этом заявил президент Дональд Трамп, комментируя ситуацию, информирует CNN.

По его словам, операция прошла несколько дней назад и была направлена против некой важной инфраструктуры, связанной с незаконной деятельностью.

Трамп рассказал, что речь идет о большом заводе или портовом объекте, откуда выходили суда, а в результате удара объект был полностью выведен из строя.

Президент подчеркнул, что удар был «очень мощным» и фактически уничтожил «зону обеспечения на побережье».

Позже, общаясь с журналистами в своей резиденции Мар-а-Лаго, он уточнил, что на территории порта произошел сильный взрыв в районе, где, по его словам, загружали лодки наркотиками.

При этом Трамп отказался раскрывать детали операции. Он не стал отвечать на вопрос, кто именно стоял за ударом – вооруженные силы США или спецслужбы. Президент отметил лишь, что знает, кто проводил операцию, но сознательно не хочет называть детали.

В то же время один из американских чиновников на условиях анонимности сообщил, что президент имел в виду объект, связанный с наркотрафиком. Однако никаких дополнительных подробностей о характере цели, самом ударе или последствиях операции предоставлено не было.

При этом официальных сообщений со стороны Венесуэлы об уничтожении «крупного объекта», соответствующего описанию Трампа, пока не появлялось.

