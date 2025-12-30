Audi выпустила праздничное видео с миниатюрными автомобилями 30.12.2025, 12:56

1,268

Выглядит потрясающе.

Компания Audi решила необычно поздравить поклонников с праздниками и опубликовала на странице Audi USA в Instagram короткое стоп-моушен видео, снятое с использованием коллекционных моделей автомобилей. Ролик уже собрал сотни тысяч просмотров, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).

В видео классическая рождественская атмосфера сочетается с автомобильной эстетикой бренда. Вместо оленей по заснеженным пейзажам «дрифтуют» миниатюрные Audi: RS6 Avant, RS3, Q8, A6 E-Tron, а также легендарные гоночные модели — оригинальный Quattro, R10 TDI и раллийный автомобиль Dakar. Машинки съезжают с сугробов, лепят снеговиков и собираются на праздничное торжество.

Ролик начинается с Audi Q8, выезжающего из пряничного гаража, и заканчивается эффектной сценой у большого пряничного дома, где автомобили вместе зажигают светящийся логотип Audi с четырьмя кольцами.

В компании подчеркнули, что видео не создано с помощью искусственного интеллекта. Для съемок использовались реальные die-cast модели и полноценная съемочная группа. Audi также опубликовала кадры закулисья, показав, насколько кропотливой была работа над каждым эпизодом.

Проект потребовал значительных усилий, однако результат оказался впечатляющим: на момент публикации видео уже набрало более 400 тысяч просмотров и вызвало позитивный отклик у автолюбителей и поклонников бренда.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com