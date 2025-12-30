ВСУ мощно ударили по базе подготовки «Шахедов» в Донецке
- 30.12.2025, 13:41
Блестящую операцию показали на видео.
Силы обороны Украины нанесли мощный удар по месту складирования и подготовки пусков российских «Шахедов» на территории Донецкого аэропорта. Об этом в Telegram заявил командующий Сил беспилотных систем (СБС) ВС Украины Робер «Мадяр» Бровди.
«Птицы 1 ОЦ СБС нанесли массированное поражение по логову складирования, снаряжения и подготовки пусков «Шахедов/Гераньей» в ДАП (Донецк, ВОТ) в ночь на 30 декабря. Разработка операции осуществлена силами управления разведки 414 обр «Птицы Мадяра» СБС совместно с новосозданным центром глубинного поражения Группировки Сил беспилотных систем», - сообщил командующий.
По его информации, «визит вежливости» нанесен в логистический хаб «Гераней/Шахедов», пункт предполетной подготовки и обслуживания дронов «Герань/Шахед» и «Гербера». Также поражен центральный склад боевых частей для указанных ударных беспилотников и накопительный склад БпАК «Гербера».
Кроме того, по словам «Мадяра», украинские «птички» успешно наведались в пункт сосредоточения личного состава и техперсонала противника, осуществляющего подготовку и техническое предпусковое обслуживание БпЛА «Герань/Шахед» и «Гербера».