ВСУ мощно ударили по базе подготовки «Шахедов» в Донецке 30.12.2025, 13:41

Роберт Бровди

Блестящую операцию показали на видео.

Силы обороны Украины нанесли мощный удар по месту складирования и подготовки пусков российских «Шахедов» на территории Донецкого аэропорта. Об этом в Telegram заявил командующий Сил беспилотных систем (СБС) ВС Украины Робер «Мадяр» Бровди.

«Птицы 1 ОЦ СБС нанесли массированное поражение по логову складирования, снаряжения и подготовки пусков «Шахедов/Гераньей» в ДАП (Донецк, ВОТ) в ночь на 30 декабря. Разработка операции осуществлена силами управления разведки 414 обр «Птицы Мадяра» СБС совместно с новосозданным центром глубинного поражения Группировки Сил беспилотных систем», - сообщил командующий.

По его информации, «визит вежливости» нанесен в логистический хаб «Гераней/Шахедов», пункт предполетной подготовки и обслуживания дронов «Герань/Шахед» и «Гербера». Также поражен центральный склад боевых частей для указанных ударных беспилотников и накопительный склад БпАК «Гербера».

Кроме того, по словам «Мадяра», украинские «птички» успешно наведались в пункт сосредоточения личного состава и техперсонала противника, осуществляющего подготовку и техническое предпусковое обслуживание БпЛА «Герань/Шахед» и «Гербера».

